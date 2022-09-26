Раскрыты подвохи при оформлении вклада

«Так как Центробанк снижает ключевую ставку, более высокий процент могут предлагать за долгосрочный вклад (на три-пять лет) без права на досрочное снятие средств или за ПИФы (паевые фонды)», — объяснил Переславский в беседе с агентством «Прайм». По его словам, вложение средств в закрытый ПИФ не гарантирует рост стоимости активов, при чем снять деньги можно только через определенный срок. Эксперт посоветовал внимательно читать условия договора, обращая внимание на мелкий шрифт и уточняя, подпадает ли предложенный вариант накопления под действие государственной программы страхования вкладов.