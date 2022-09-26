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1 час назад

Экономист Переславский заявил о подвохах при оформлении вклада

Ura.Ruиещё 1

Банки часто пользуются низкой финансовой грамотностью клиентов и их стремлением заработать повышенный процент, подсовывая менее выгодные условия. Об этом рассказал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Раскрыты подвохи при оформлении вклада
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Так как Центробанк снижает ключевую ставку, более высокий процент могут предлагать за долгосрочный вклад (на три-пять лет) без права на досрочное снятие средств или за ПИФы (паевые фонды)», — объяснил Переславский в беседе с агентством «Прайм». По его словам, вложение средств в закрытый ПИФ не гарантирует рост стоимости активов, при чем снять деньги можно только через определенный срок. Эксперт посоветовал внимательно читать условия договора, обращая внимание на мелкий шрифт и уточняя, подпадает ли предложенный вариант накопления под действие государственной программы страхования вкладов.

В августе российские банки стали запускать временные предложения по вкладам с «повышенной ставкой». При этом ранее стало известно об изменении экономической сущности валютных депозитов населения. С введением антироссийских санкций они стали фактически рублевыми с привязкой к курсу. Прежде банкам разрешили применять отрицательные ставки по валютным вкладам для клиентов. Мера была направлена на снижение концентрации средств в валюте у кредитных организаций, то есть на девалютизацию экономики.

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Рынки,Николай Переславский,
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