Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+18° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
35 минут назад

Bloomberg: рынки гособлигаций находятся на пороге худших показателей с 1949 года

BFM.RU

Агрессивное повышение процентных ставок Центробанками стран Запада в попытках в попытках остановить высокие темпы инфляции привело к обвалу гособлигаций по всему миру. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные стратегов Bank of America.

На Западе произошел сильнейший обвал гособлигаций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В настоящий момент рынки государственных облигаций находятся на пороге худших показателей с 1949 года, когда Европа восстанавливалась после Второй мировой войны», — отмечают эксперты.

В частности облигации Великобритании упали до минимального показателя с 1992 года на фоне развернутого правительством план по снижению налогов. Облигации США демонстрируют 12-дневное падение до минимума с 1976 года.

По мнению стратегов Bank of America, существенно на сложившуюся ситуацию повлияло то, как далеко Федеральная резервная система (ФРС) США и другие центральные банки отошли от политики, связанной с пандемией, когда они удерживали ставки около нуля, чтобы поддержать свои экономики. Такой разворот оказал негативное воздействие на все — от цен на акции до нефти, поскольку инвесторы готовятся к замедлению экономического роста.

Рынки,Bank of America,ФРС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители