На Западе произошел сильнейший обвал гособлигаций

Агрессивное повышение процентных ставок Центробанками стран Запада в попытках в попытках остановить высокие темпы инфляции привело к обвалу гособлигаций по всему миру. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные стратегов Bank of America .

В частности облигации Великобритании упали до минимального показателя с 1992 года на фоне развернутого правительством план по снижению налогов. Облигации США демонстрируют 12-дневное падение до минимума с 1976 года.

По мнению стратегов Bank of America, существенно на сложившуюся ситуацию повлияло то, как далеко Федеральная резервная система (ФРС) США и другие центральные банки отошли от политики, связанной с пандемией, когда они удерживали ставки около нуля, чтобы поддержать свои экономики. Такой разворот оказал негативное воздействие на все — от цен на акции до нефти, поскольку инвесторы готовятся к замедлению экономического роста.