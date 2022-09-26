Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+24° в 
USD 58.00EUR 55.93
Войти в почту
38 минут назад

Россия потеснила Иран на нефтяном рынке

Елена Прошина

Экспорт иранской нефти в последние месяцы сократился из-за конкуренции с Россией на азиатском рынке.

Россия потеснила Иран на нефтяном рынке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом со ссылкой на анонимные источники сообщает Bloomberg.

По данным агентства, суточный объем экспорта сырой нефти Тегераном упал с одного миллиона баррелей до 750 тысяч. Причиной этому стала конкуренция Ирана и России за поставки топлива в азиатские страны, в том числе Китай.

В связи с этим Тегерану приходится «регулярно пересматривать и корректировать свои цены, чтобы они оставались привлекательными».

В Bloomberg отметили, что помимо конкуренции с Россией на скидки Иран толкнули также санкции США. Кроме того из-за ограничений большая часть иранских грузов маскируется под баррели из других стран.

Рынки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители