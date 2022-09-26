Россия потеснила Иран на нефтяном рынке

Экспорт иранской нефти в последние месяцы сократился из-за конкуренции с Россией на азиатском рынке.

Об этом со ссылкой на анонимные источники сообщает Bloomberg.

По данным агентства, суточный объем экспорта сырой нефти Тегераном упал с одного миллиона баррелей до 750 тысяч. Причиной этому стала конкуренция Ирана и России за поставки топлива в азиатские страны, в том числе Китай.

В связи с этим Тегерану приходится «регулярно пересматривать и корректировать свои цены, чтобы они оставались привлекательными».