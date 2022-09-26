Россия потеснила Иран на нефтяном рынке

Экспорт иранской нефти в последние месяцы сократился из-за конкуренции с Россией на азиатском рынке.
Об этом со ссылкой на анонимные источники сообщает Bloomberg.
По данным агентства, суточный объем экспорта сырой нефти Тегераном упал с одного миллиона баррелей до 750 тысяч. Причиной этому стала конкуренция Ирана и России за поставки топлива в азиатские страны, в том числе Китай.
В связи с этим Тегерану приходится «регулярно пересматривать и корректировать свои цены, чтобы они оставались привлекательными».
В Bloomberg отметили, что помимо конкуренции с Россией на скидки Иран толкнули также санкции США. Кроме того из-за ограничений большая часть иранских грузов маскируется под баррели из других стран.