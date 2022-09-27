Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+20° в 
USD 58.18EUR 56.00
Войти в почту
1 час назад

Bloomberg: рынки Британии потеряли $500 млрд с приходом на пост премьера Лиз Трасс

ТАССиещё 1

Рынки акций и облигаций Великобритании потеряли почти $500 млрд с тех пор, как Лиз Трасс заняла пост премьер-министра. Об этом во вторник сообщает агентство Bloomberg.

Рынки Британии потеряли $500 млрд с приходом Трасс на пост премьера
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам представителя инвестиционной компании Hargreaves Lansdown, подобная ситуация стала следствием действий нового правительства, в результате чего "доверие к Великобритании было подорвано". Только "разворот в политике и сокращение расходов может восстановить репутацию", сказал он.

Как утверждает аналитик инвестиционного фонда AJ Bell Дэнни Хьюсон, "британские рынки сейчас напоминают Дикий Запад".

По мнению ряда экспертов, действия кабинета во главе с Трасс привели к инфляции, спровоцировав резкую распродажу акций на Лондонской фондовой бирже.

23 сентября министр финансов Соединенного Королевства Квази Квартенг объявил о снижении максимальной ставки подоходного налога с 45% до 40%.

Рынки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители