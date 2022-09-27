Рынки Британии потеряли $500 млрд с приходом Трасс на пост премьера

Рынки акций и облигаций Великобритании потеряли почти $500 млрд с тех пор, как Лиз Трасс заняла пост премьер-министра. Об этом во вторник сообщает агентство Bloomberg.

По словам представителя инвестиционной компании Hargreaves Lansdown, подобная ситуация стала следствием действий нового правительства, в результате чего "доверие к Великобритании было подорвано". Только "разворот в политике и сокращение расходов может восстановить репутацию", сказал он.

Как утверждает аналитик инвестиционного фонда AJ Bell Дэнни Хьюсон, "британские рынки сейчас напоминают Дикий Запад".

По мнению ряда экспертов, действия кабинета во главе с Трасс привели к инфляции, спровоцировав резкую распродажу акций на Лондонской фондовой бирже.