Российские компании пошли в Турцию

За последние полгода в Турции открыто 720 российских компаний, в том числе в нефтехимической, металлургической, логистической, автомобильной и текстильной отраслях. Об этом пишет турецкое издание Türkiye.

Опрошенные изданием эксперты отметили, что такой бум связан с антироссийскими санкциями и тем, что бизнес ищет пути их обхода. Таким образом ведется торговля с Европой и российские компании инвестируют в экономику Турции.

По данным риэлторов, россияне скупают склады и заводы в Стамбуле, Измите, Бурсе, Чорлу, Текирдаге. Также российские инвестиции идут и в сферу туризма, например, в приобретение и эксплуатацию отелей

При этом представители турецкого делового мира обратили внимание на то, что для Турции помощь России с обходом санкций связана с немалым риском.

«Если станет понятно, что в экспорте из Турции присутствуют российские компании, то и нас могут ждать различные санкции», - уверены они.