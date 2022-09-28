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54 минуты назад

Российские компании пошли в Турцию

Алиса Селезнёва

За последние полгода в Турции открыто 720 российских компаний, в том числе в нефтехимической, металлургической, логистической, автомобильной и текстильной отраслях. Об этом пишет турецкое издание Türkiye.

Российские компании пошли в Турцию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Опрошенные изданием эксперты отметили, что такой бум связан с антироссийскими санкциями и тем, что бизнес ищет пути их обхода. Таким образом ведется торговля с Европой и российские компании инвестируют в экономику Турции.

По данным риэлторов, россияне скупают склады и заводы в Стамбуле, Измите, Бурсе, Чорлу, Текирдаге. Также российские инвестиции идут и в сферу туризма, например, в приобретение и эксплуатацию отелей

При этом представители турецкого делового мира обратили внимание на то, что для Турции помощь России с обходом санкций связана с немалым риском.

«Если станет понятно, что в экспорте из Турции присутствуют российские компании, то и нас могут ждать различные санкции», - уверены они.

Санкционное давление на Россию был усилено западными странами после начала российской специальной операции на Украине. В частности, ЕС и США решили заблокировать активы Банка России. От международной системы межбанковских расчетов SWIFT были отключены крупнейшие российские кредитные организации. Также ЕС в рамках пятого пакета санкций запретил работу российских и белорусских транспортных компаний на территории Евросоюза.

Рынки,Банк России,ЕС,
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