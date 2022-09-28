В ЦБ назвали темпы роста цен в России низкими

Темпы роста цен в России остаются низкими, считает зампред Центробанка Алексей Заботкин, его слова приводит ТАСС.

По его словам, ослабление повышенного инфляционного фона ожидается к концу 2023 года. ЦБ прогнозирует, что инфляция снизится до 4 процентов в 2024 году. По итогам этого года показатель будет 11-13 процентов, в 2023 году — 5-7 процентов. Заботкин также допускает улучшение прогноза по ВВП России в октябре.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал снижение инфляции к концу года до уровня 12 процентов. При этом в следующем году, уверен он, рост цен подойдет к целевому показателю в 4 процента, а в первом квартале остановится на уровне 5-6 процентов.