Мосбиржа расширила возможности операций с расчетами в юанях

Московская биржа существенно расширила линейку инструментов денежного рынка с расчетами в китайских юанях и предоставила корпоративным клиентам возможность размещать депозиты с центральным контрагентом в юанях. Об этом говорится в сообщении на сайте торговой площадки.

Участникам торгов денежного рынка стали доступны сделки с расчетами в юанях в репо с клиринговыми сертификатами участия (КСУ), депозитах с центральным контрагентом (ЦК), междилерском репо и на рынке кредитов.

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Увеличены сроки заключения сделок с расчетами в юанях. Теперь на денежном рынке Московской биржи можно заключать безадресные сделки репо с ЦК сроком до трех месяцев, в репо с КСУ до одного года, в междилерском репо и на рынке кредитов до трех лет.

Также с 26 сентября начался расчет индикатора стоимости привлечения и размещения ликвидности в юанях в России - RUSFAR CNY. В первый день значение индекса RUASFAR CNY составило 0,11%. Индикатор рассчитывается на основе сделок и заявок с 10:00 до 12:00 в режиме торгов репо "КСУ облигации" - овернайт с расчетами в китайских юанях.

Ликвидность в репо с КСУ с расчетами в юанях поддерживают маркетмейкеры.

Общий объем операций по итогам первых двух дней составил 205 млн юаней.

"Мы видим растущий объем операции в китайский юанях на валютном и долговом рынках, а также потребности со стороны участников денежного рынка, в том числе корпоративных клиентов, на новые инструменты для управления юаневой ликвидностью. Расширение линейки инструментов репо с расчетами в юанях, а также сроков для безадресных режимов поможет сделать работу на денежном рынке более гибкой и эффективной", - прокомментировал директор департамент денежного рынка Московской биржи Сергей Титов.

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