Обвал фондовых рынков лишил американцев более $9 трлн

Падение фондовых рынков лишило домохозяйства США более $9 трлн. Объемы вложений американцев в корпоративные акции и ценные бумаги взаимных фондов с начала 2022 года упали с $42 трлн до $33 трлн, сообщает CNBC со ссылкой на статистические данные Федеральной резервной системы (ФРС) США.