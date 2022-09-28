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52 минуты назад

Добыча угля в России в 2022 году может сократиться на 4,2%

Газета.Ruиещё 1

Добыча угля в России по итогам 2022 года может сократиться на 4,2% относительно 2021 года, а в 2023 году — еще на 9,5%. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на прогноз социально-экономического развития страны в 2023–2025 годах.

Добыча угля в России в 2022 году может сократиться на 4,2%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что в 2024 году ожидается рост к уровню 2023 года на 5,5%, а в 2025 году — на 4,8%.

В документе сказано, что поставки российского угля в Евросоюз (ЕС) полностью остановили из-за введения эмбарго, тогда как переориентация на рынки Азии затруднена из-за нехватки пропускных способностей Восточного полигона железных дорог и чрезмерно длинных маршрутов морской перевозки в Азию из портов Северо-Запада и Юго-Запада.

В конце августа агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение источников написало, что экспорт российского угля морским путем фактически остановлен из-за эмбарго ЕС, вступившего в силу 10 августа 2022 года.

В сентябре Bloomberg сообщило, что управляемое Грецией судно Stavros загрузило 53 тыс. тонн российского угля и отправило его в Турцию. Это произошло после ввода эмбарго ЕС, поставившего под запрет поставки этого сырья на континент.

Рынки,ЕС,
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