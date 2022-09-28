Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,53-2%

Российский рынок акций в среду продолжил торговаться в смешанном ключе, умеренным преимуществом владели покупатели. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,53% - до 1 963,86 пункта, индекс РТС - на 2%, до 1 074,57 пункта.

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"На фоне некоторого улучшения общего сентимента и отошедшего от локальных вершин индекса доллара дорожали нефть и другие сырьевые товары. Поддержку отечественному рынку также оказывают позитивные ожидания по дивидендам "Газпрома", - отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Видео дня

Рубль при этом укреплялся, сдерживая рост котировок акций экспортеров. Так, курс доллара по итогам дня снизился на 0,91% - до 57,54 рубля, евро - на 0,67%, до 55,47 рубля.

Геополитический фон остается сложным, в новостном потоке усиливаются санкционные сигналы. "Краткосрочно неопределенность в геополитической плоскости вряд ли позволит сформировать полноценный отскок. Определенную поддержку может оказать возвращение пары доллар-рубль в направлении отметки 60 [рублей], чего мы ожидаем по прохождении налогового периода. В ближайшие сессии наиболее вероятно движение рынка в боковом формате", - добавляет Бахтин.

Рынок акций

На российском рынке акций в среду лидерами роста стали депозитарные расписки группы "Русагро" (+5,7%) на сообщениях о том, что Еврокомиссия отменила санкции против российских экспортеров продовольствия.

Подорожали бумаги X5 Retail Group (+4,14%), вероятно, в связи с оптимистичными прогнозами Минэкономразвития о замедлении инфляции в России в 2023 году до 4,5%, поясняет ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Выросли акции энергокомпании "Юнипро" (+3,8%) в ожидании обсуждения в октябре советом директоров компании вопроса о возможных дивидендах за I полугодие 2022 года.

Лидерами понижения из-за ожиданий будущего усиления налоговой нагрузки на металлургию и угольную отрасль оказались бумаги "Распадской" (-5,6%), En+ (-5,4%) и Polymetal (-5,3%), добавляет Мильчакова.

Рынок 29 сентября

По оценкам "БКС Мир инвестиций", 29 сентября индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 1 900-2 050 пунктов, прогнозный диапазон курса доллара - 57-60 рублей.