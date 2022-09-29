В Еврокомиссии задумали ввести предельные цены на газ из России

Еврокомиссией были подготовлены новые предложения, касающиеся ограничения цены на газ. Об этом сообщает агентство DPA, передает ТАСС.

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Среди задумок ЕК — ввести предельные цены на газ из России. Отмечается, что инициатива связана с давлением некоторых государств ЕС.

«Евросоюз должен быть готов ввести меры по ограничению цен на газ», — говорится в тексте документа.

Отмечается, что основной целью Евросоюза является гарантия более низких цен для потребителей в предстоящий зимний период.

Кроме того, ЕС выступает за введение потолка цен на это топливо при производстве электроэнергии. Отмечается, что это бы позволило добиться снижения стоимости для конечных потребителей. Аналогичная мера сейчас применяется в ряде стран. В частности, к ней прибегли власти Испании и Португалии.