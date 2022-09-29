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1 час назад

В Еврокомиссии задумали ввести предельные цены на газ из России

Лера Букина

Еврокомиссией были подготовлены новые предложения, касающиеся ограничения цены на газ. Об этом сообщает агентство DPA, передает ТАСС.

В Еврокомиссии задумали ввести предельные цены на газ из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Среди задумок ЕК — ввести предельные цены на газ из России. Отмечается, что инициатива связана с давлением некоторых государств ЕС.

«Евросоюз должен быть готов ввести меры по ограничению цен на газ», — говорится в тексте документа.

Отмечается, что основной целью Евросоюза является гарантия более низких цен для потребителей в предстоящий зимний период.

Кроме того, ЕС выступает за введение потолка цен на это топливо при производстве электроэнергии. Отмечается, что это бы позволило добиться снижения стоимости для конечных потребителей. Аналогичная мера сейчас применяется в ряде стран. В частности, к ней прибегли власти Испании и Португалии.

Ранее президент Сербии Александар Вучич предупредил Европу о том, что введение потолка цен на российский газ станет драйвером отключения ЕС от газа. По его словам, в такой ситуации Европа замерзнет.

Рынки,Александар Вучич,Еврокомиссия,ЕС,
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