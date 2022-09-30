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1 час назад

Россия возобновила транспортировку газа в Китай

Лера Букина

Компания «Газпром» проинформировала о завершении плановых профилактических работ на газопроводе «Сила Сибири». Так, транспортировку газа возобновили, следует из заявления, сделанного в официальном Telegram-канале «Газпрома».

Россия возобновила транспортировку газа в Китай
Фото: ТАССТАСС

«Плановые профилактические работы на газопроводе «Сила Сибири» завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена», - говорится в сообщении.

Ремонт на газопроводе осуществлялся несколько дней – в период с 22 по 29 сентября.

Согласно договору между сторонами, профилактику оборудования и систем «Силы Сибири» нужно проводить два раза в год, а именно весной и осенью.

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Экспорт российского трубопроводного газа в КНР на регулярной основе осуществляется сверх суточных контрактных объемов. Рост поставок с начала года составил 60%.

Вице-премьер РФ Александр Новак давал прогноз по экспорту газа по «Силе Сибири» в Китай. Так, согласно его оценкам, объем может достигнуть отметки в 20 млрд куб. м.

Поставки в Китай по данному газопроводу в 2021 году оценивались в 10,39 млрд куб. м – этот показатель превышает в 2,5 раза уровень предыдущего года.

Рынки,Александр Новак,Газпром,
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