Россия возобновила транспортировку газа в Китай

Компания «Газпром» проинформировала о завершении плановых профилактических работ на газопроводе «Сила Сибири». Так, транспортировку газа возобновили, следует из заявления, сделанного в официальном Telegram-канале «Газпрома».

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«Плановые профилактические работы на газопроводе «Сила Сибири» завершены. Транспортировка газа, как и планировалось, сегодня возобновлена», - говорится в сообщении.

Ремонт на газопроводе осуществлялся несколько дней – в период с 22 по 29 сентября.

Согласно договору между сторонами, профилактику оборудования и систем «Силы Сибири» нужно проводить два раза в год, а именно весной и осенью.

Экспорт российского трубопроводного газа в КНР на регулярной основе осуществляется сверх суточных контрактных объемов. Рост поставок с начала года составил 60%.

Вице-премьер РФ Александр Новак давал прогноз по экспорту газа по «Силе Сибири» в Китай. Так, согласно его оценкам, объем может достигнуть отметки в 20 млрд куб. м.