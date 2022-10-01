ЦБ Китая велел госбанкам распродавать доллары для поддержки юаня

Народный банк Китая (Центробанк) дал поручение государственным кредитным организациям подготовиться к продаже долларов. Эта мера необходима для поддержки курса национальной валюты, пишет Reuters со ссылкой на источники.

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Отмечается, что регулятор призвал госбанки закупать юани за доллары у зарубежных подразделений, расположенных в Нью-Йорке, Гонконге и Лондоне.

По данным агенства, Центробанк пошел на эту меру из-за того, что китайская валюта значительно ослабела с начала 2022 года. Курс упал с января более, чем на 11%.

Точные масштабы продажи долларов пока неизвестны, но уточняется, что речь идет о существенных суммах.