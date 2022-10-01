Вучич понадеялся на поставки азербайджанского газа в 2023 году

«Я не знал, плакать или кричать, когда увидел, что произошло на «Северном потоке-2». А теперь представьте, что это происходит где-то в Черном море, и у нас кончился бензин. Представьте, если бы мы не построили тот газопровод, который у нас есть, мы могли бы прямо сейчас сказать людям, что у них не будет электричества по 12 часов в сутки», - сказал президент.