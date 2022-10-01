Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+15° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
1 час назад

Вучич понадеялся на поставки азербайджанского газа в 2023 году

Майк Габриелян

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна продолжит диверсифицировать поставки газа. Об этом сообщает издание «Новости».

Вучич понадеялся на поставки азербайджанского газа в 2023 году
Фото: © Пресс-служба МИД РФ© Пресс-служба МИД РФ

«Я не знал, плакать или кричать, когда увидел, что произошло на «Северном потоке-2». А теперь представьте, что это происходит где-то в Черном море, и у нас кончился бензин. Представьте, если бы мы не построили тот газопровод, который у нас есть, мы могли бы прямо сейчас сказать людям, что у них не будет электричества по 12 часов в сутки», - сказал президент.

По его словам, Белград построит интерконнекторы между Сербией, Северной Македонией и Болгарией и подключится к линии TAP - Трансадриатического газопровода. Газ по нему пойдет из Азербайджана.

Вучич отметил, что рассматриваются и другие энергетические проекты, «новые газопроводы и нефтепроводы на территории Сербии».

Сербский лидер добавил, что «эти вещи имеют стратегическое значение для нашей страны», и «к середине следующей зимы у нас будет более диверсифицированные источники газа, чем раньше».

Сербские власти ранее заявили о планируемой закупке у Азербайджана в 2023 году через соединительный газопровод с Болгарией 1,4 миллиарда кубометров газа.

Россия пока является единственным поставщиком газа Белграду. «Газпром» поставляет около 2,2 миллиарда кубометров в год – это 62% потребностей Сербии.

Рынки,Александр Вучич,Газпром,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители