Вучич понадеялся на поставки азербайджанского газа в 2023 году

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна продолжит диверсифицировать поставки газа. Об этом сообщает издание «Новости».
«Я не знал, плакать или кричать, когда увидел, что произошло на «Северном потоке-2». А теперь представьте, что это происходит где-то в Черном море, и у нас кончился бензин. Представьте, если бы мы не построили тот газопровод, который у нас есть, мы могли бы прямо сейчас сказать людям, что у них не будет электричества по 12 часов в сутки», - сказал президент.
По его словам, Белград построит интерконнекторы между Сербией, Северной Македонией и Болгарией и подключится к линии TAP - Трансадриатического газопровода. Газ по нему пойдет из Азербайджана.
Вучич отметил, что рассматриваются и другие энергетические проекты, «новые газопроводы и нефтепроводы на территории Сербии».
Сербский лидер добавил, что «эти вещи имеют стратегическое значение для нашей страны», и «к середине следующей зимы у нас будет более диверсифицированные источники газа, чем раньше».
Сербские власти ранее заявили о планируемой закупке у Азербайджана в 2023 году через соединительный газопровод с Болгарией 1,4 миллиарда кубометров газа.
Россия пока является единственным поставщиком газа Белграду. «Газпром» поставляет около 2,2 миллиарда кубометров в год – это 62% потребностей Сербии.