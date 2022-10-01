Минтранс ввел новые правила доставки грузов автотранспортом из Европы

В Минтрансе разъяснили порядок перевозки грузов, доставляемых автотранспортом из недружественных стран. Товары с иностранных машин будут перегружаться в ТТК на российские и белорусские транспортные средства. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на пресс-службу министерства.
Отмечается, что ранее председатель правительства Михаил Мишустин подписал указ об ответных мерах на транспортные санкции со стороны Евросоюза, Норвегии, Украины и Великобритании.
«Товары с иностранных автомобилей будут перегружать (либо перецеплять полуприцеп) на российские и белорусские транспортные средства», - подчеркнули в пресс-службе.
Перегрузка товаров будет производиться в таможенно-терминальных комплексах, расположенных в приграничных регионах.
В Минтрансе пояснили, что исключения будут сделаны для скоропортящейся продукции, медицинских препаратов.
Кроме того, правила не распространяются на Калининградскую область, в тех случаях, если международный транзит грузов осуществляется с территории других стран в регион или в обратном направлении.