Минтранс ввел новые правила доставки грузов автотранспортом из Европы

В Минтрансе разъяснили порядок перевозки грузов, доставляемых автотранспортом из недружественных стран. Товары с иностранных машин будут перегружаться в ТТК на российские и белорусские транспортные средства. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что ранее председатель правительства Михаил Мишустин подписал указ об ответных мерах на транспортные санкции со стороны Евросоюза, Норвегии, Украины и Великобритании.

«Товары с иностранных автомобилей будут перегружать (либо перецеплять полуприцеп) на российские и белорусские транспортные средства», - подчеркнули в пресс-службе.

Перегрузка товаров будет производиться в таможенно-терминальных комплексах, расположенных в приграничных регионах.

В Минтрансе пояснили, что исключения будут сделаны для скоропортящейся продукции, медицинских препаратов.