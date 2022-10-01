Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+17° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
1 час назад

Минтранс ввел новые правила доставки грузов автотранспортом из Европы

Илья Родин

В Минтрансе разъяснили порядок перевозки грузов, доставляемых автотранспортом из недружественных стран. Товары с иностранных машин будут перегружаться в ТТК на российские и белорусские транспортные средства. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Минтранс ввел новые правила доставки грузов автотранспортом из Европы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что ранее председатель правительства Михаил Мишустин подписал указ об ответных мерах на транспортные санкции со стороны Евросоюза, Норвегии, Украины и Великобритании.

«Товары с иностранных автомобилей будут перегружать (либо перецеплять полуприцеп) на российские и белорусские транспортные средства», - подчеркнули в пресс-службе.

Перегрузка товаров будет производиться в таможенно-терминальных комплексах, расположенных в приграничных регионах.

Мишустин запретил работу в РФ грузоперевозчикам из недружественных стран

В Минтрансе пояснили, что исключения будут сделаны для скоропортящейся продукции, медицинских препаратов.

Кроме того, правила не распространяются на Калининградскую область, в тех случаях, если международный транзит грузов осуществляется с территории других стран в регион или в обратном направлении.

Рынки,Михаил Мишустин,Минтранс РФ,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители