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57 минут назад

Рубль укрепился к доллару и евро

Лера Букина

В понедельник, 3 октября, российская валюта демонстрирует укрепление к основным иностранным валютам. В частности, курс евро в моменте опустился до 53,72 рубля, следует из данных торгов на Московской бирже.

Рубль укрепился к доллару и евро
Фото: ТАССТАСС

Так, европейская валюта упала на 5,26 рубля. Доллар опускался на 2,04 рубля, до 57,25 рубля.

Российская валюта на открытии основных валютных торгов в понедельник выросла. Курс доллара расчетами «завтра» достиг 58,06 рубля (- 39 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 56,59 рубля (- 12 копеек).

В пятницу, 30 сентября, в Кремле состоялась церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее инвестиционный стратег Александр Бахтин рассказал, что будет с курсом доллара в октябре. Он допустил укрепление российской валюты. Эксперт ожидает отметки в 50 рублей за доллар.

Рынки,Александр Бахтин,Московская биржа,
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