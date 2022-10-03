Рубль укрепился к доллару и евро

В понедельник, 3 октября, российская валюта демонстрирует укрепление к основным иностранным валютам. В частности, курс евро в моменте опустился до 53,72 рубля, следует из данных торгов на Московской бирже.
Так, европейская валюта упала на 5,26 рубля. Доллар опускался на 2,04 рубля, до 57,25 рубля.
Российская валюта на открытии основных валютных торгов в понедельник выросла. Курс доллара расчетами «завтра» достиг 58,06 рубля (- 39 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 56,59 рубля (- 12 копеек).
В пятницу, 30 сентября, в Кремле состоялась церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
Ранее инвестиционный стратег Александр Бахтин рассказал, что будет с курсом доллара в октябре. Он допустил укрепление российской валюты. Эксперт ожидает отметки в 50 рублей за доллар.