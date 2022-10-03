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22 минуты назад

Определены возможные изменения курса валют из-за новых правил ЦБ

Елена Прошина

Установка Центробанком России квазирыночного курса приведет к неточному отражению спроса и предложения на валюту, а также может спровоцировать еще большее падение курса. Такие последствия новых правил ЦБ назвал в разговоре с «Лентой.ру» гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

Определены возможные изменения курса валют из-за новых правил ЦБ
Фото: ТАССТАСС

Он напомнил, что из-за очередных санкций Запада против России Центробанк больше не сможет проводит биржевые торги.

Соответственно, определять курс ЦБ будет на базе информации о сделках банков по внебиржевым торгам, сказал Самиев.

«Возможно, каждый день регулятор будет обновлять курс на базе отчетностей. Может, его будут фиксировать на каком-то уровне», — добавил аналитик.

Главная проблема в такой ситуации, по его мнению, заключается в том, что курс без привязки к рынку перестанет точно отражать спрос и предложение на валюту. Кроме того многие эксперты опасаются еще большего падения курса, чем сейчас, отметил Самиев.

«Но прогнозировать это, конечно, сложно. Также не исключен риск манипуляций курсом: это будет зависеть от того, станет ли ЦБ публиковать отчетность. Если нет, то курс легко можно сделать таким, каким захочет регулятор», — заключил он.

Ранее ЦБ РФ объявил о введении новых процедур по установлению курсов иностранных валют. Регулятор намерен использовать для этого банковскую отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов. Меру объяснили необходимостью «более точного отражения ситуации на рынках».

Рынки,Павел Самиев,Банк России,
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