Биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов 4 октября впервые с 21 июля были ниже $1650 за тысячу кубометров, потеряв чуть более 6%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Фьючерсные контракты по индексу TTF на открытии торгов были на уровне $1618 долларов за тысячу кубометров (-6,2% по сравнению с предыдущим днем). По состоянию на 9.11 мск цена на газа в Европе опустилась до $1651,1 (-4,3%).

Ранее сообщалось, что в Италии вспыхнули протесты против резкого роста тарифов на электричество и газ.