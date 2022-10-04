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1 час назад

Биржевые цены на газ в Европе снижались до $1650 за тыс. кубов впервые с июля

Газета.Ru

Биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов 4 октября впервые с 21 июля были ниже $1650 за тысячу кубометров, потеряв чуть более 6%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Фьючерсные контракты по индексу TTF на открытии торгов были на уровне $1618 долларов за тысячу кубометров (-6,2% по сравнению с предыдущим днем). По состоянию на 9.11 мск цена на газа в Европе опустилась до $1651,1 (-4,3%).

Ранее сообщалось, что в Италии вспыхнули протесты против резкого роста тарифов на электричество и газ.

Газ в Европе резко вырос в цене после заявлений Газпрома

30 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли заявил, что власти США рассматривают текущую ситуацию в Европе как возможность «раз и навсегда» покончить с зависимостью региона от российских энергоресурсов.

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