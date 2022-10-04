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1 час назад

Цена газа в Европе опустилась почти до $1 600 за 1 тыс. куб. м впервые с конца июля

ТАСС

Цена газа в Европе в ходе торгов во вторник опускалась почти до $1 600 за 1 тыс. куб. м впервые с 22 июля, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цены на газ в Европе обвалились
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снижалась до $1 618 за 1 тыс. куб. м, или €159 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Снижение цены газа происходит по мере приближения запасов в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) к максимуму - уже сейчас они суммарно заполнены почти на 90%. Ранее страны ЕС обязались заполнить ПХГ минимум на 80% к зиме 2022-2023 годов и на 90% ко всем последующим зимним периодам.

Также в ЕС установилась относительно теплая погода, и значительно выросла средняя доля ветрогенерации в выработке электроэнергии - до около 13,5% в сентябре и более 21% с начала октября. Ее рост приводит к меньшему использованию газа для бытовых нужд и в промышленности, что, в свою очередь, повышает темпы создания запасов.

Рынки,ЕС,
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