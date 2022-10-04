Цены на газ в Европе обвалились

Цена газа в Европе в ходе торгов во вторник опускалась почти до $1 600 за 1 тыс. куб. м впервые с 22 июля, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снижалась до $1 618 за 1 тыс. куб. м, или €159 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Снижение цены газа происходит по мере приближения запасов в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) к максимуму - уже сейчас они суммарно заполнены почти на 90%. Ранее страны ЕС обязались заполнить ПХГ минимум на 80% к зиме 2022-2023 годов и на 90% ко всем последующим зимним периодам.