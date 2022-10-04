Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+12° в 
USD 58.79EUR 56.17
Войти в почту
45 минут назад

Саудовская Аравия и Россия планируют глубокое сокращение добычи нефти

Илья Родин

Стоимость нефти Brent выросла на 3% после сообщений о планах ОПЕК+ сократить добычу энергоресурса на 2 млн баррелей в сутки.

Саудовская Аравия и Россия планируют глубокое сокращение добычи нефти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ее цена составила $91,63. Об этом пишет Forbes.ru со ссылкой на источники.

Отмечается, что в ОПЕК+ входят многие страны-производители нефти, в том числе Саудовская Аравия и Россия.

По оценке источников, такая мера станет дополнительным шоковым фактором для мировой экономики, которая борется с инфляцией.

ЕС может утвердить потолок цен на российскую нефть в два этапа

Кроме того, на стоимость нефти повлияли прогнозы аналитиков о грядущем ослаблении доллара.

По данным издания, вопрос о сокращении поставок будет рассмотрен на заседании организации в среду, 5 октября. Предполагается, что в итоге страны не станут так резко снижать добычу и уменьшение составит от 1 млн до 1,5 млн баррелей ежедневно.

Рынки,ЕС,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители