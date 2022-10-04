Саудовская Аравия и Россия планируют глубокое сокращение добычи нефти

Стоимость нефти Brent выросла на 3% после сообщений о планах ОПЕК+ сократить добычу энергоресурса на 2 млн баррелей в сутки.

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Ее цена составила $91,63. Об этом пишет Forbes.ru со ссылкой на источники.

Отмечается, что в ОПЕК+ входят многие страны-производители нефти, в том числе Саудовская Аравия и Россия.

По оценке источников, такая мера станет дополнительным шоковым фактором для мировой экономики, которая борется с инфляцией.

Кроме того, на стоимость нефти повлияли прогнозы аналитиков о грядущем ослаблении доллара.