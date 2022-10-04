Саудовская Аравия и Россия планируют глубокое сокращение добычи нефти

Стоимость нефти Brent выросла на 3% после сообщений о планах ОПЕК+ сократить добычу энергоресурса на 2 млн баррелей в сутки.
Ее цена составила $91,63. Об этом пишет Forbes.ru со ссылкой на источники.
Отмечается, что в ОПЕК+ входят многие страны-производители нефти, в том числе Саудовская Аравия и Россия.
По оценке источников, такая мера станет дополнительным шоковым фактором для мировой экономики, которая борется с инфляцией.
Кроме того, на стоимость нефти повлияли прогнозы аналитиков о грядущем ослаблении доллара.
По данным издания, вопрос о сокращении поставок будет рассмотрен на заседании организации в среду, 5 октября. Предполагается, что в итоге страны не станут так резко снижать добычу и уменьшение составит от 1 млн до 1,5 млн баррелей ежедневно.