Рубль упал к доллару и евро

Российская валюта демонстрирует ослабление позиций в среду, 5 сентября. Курс европейской валюты поднялся выше 58 рублей впервые с 26 сентября, следует из данных торгов на Московской бирже.

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По состоянию на 12:39 мск курс евро вырос на 1,52 рубля, до 57,92 рубля. Минутами ранее он подскочил до 58,035 рубля. Курс доллара поднялся на 27 копеек, до 59,22 рубля.

Глава государства 30 сентября выступил с обращением по результатам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Им были подписаны договоры о принятии регионов в состав России.

Сегодня президент подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.