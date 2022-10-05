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1 час назад

Доллар поднялся выше 60 рублей

Лера Букина

Российская валюта продолжает опускаться к основным иностранным валютам. Курс доллара повысился на 1,5 рубля, до 60,44 рубля, следует из данных торгов на Московской бирже.

Курс доллара поднялся выше 60 рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Преодоление уровня в 60 рублей наблюдается впервые с 22 сентября. Евро в моменте достигал 59,1 рубля.

Глава государства 30 сентября выступил с обращением по результатам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Им были подписаны договоры о принятии регионов в состав России. Сегодня президент подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

В прошлом месяце рубль, несмотря на негативные прогнозы аналитиков, укрепился. Американская валюта потеряла более 3%.

Ранее в рейтинговой службе НРА сообщили «Ведомостям», что в октябре доллар будет на уровне 59–61 рубля. Это связано с тем, что российская валюта отвязана от мировой финансовой системы, а трансмиссионные каналы ДКП (решения ЦБ по изменению процентных ставок) действуют пока не столь эффективно.

Рынки,Московская биржа,
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