Reuters: комитет ОПЕК+ договорился сократить добычу нефти

Мониторинговый комитет ОПЕК+ договорился сократить суточную добычу нефти на два миллиона баррелей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в организации.

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При этом собеседники агентства не уточнили сроки сокращения добычи нефти. Более детально данную меру намерены обсудить на полноформатной встрече министров ОПЕК+ уже сегодня, 5 октября, сразу после заседания мониторингового комитета в Вене.

На фоне новости о сокращении добычи нефти стоимость топлива марки Brent поднялась выше 93 долларов за баррель впервые с 21 сентября.