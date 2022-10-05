Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+13° в 
USD 59.40EUR 58.06
Войти в почту
54 минуты назад

Reuters: комитет ОПЕК+ договорился сократить добычу нефти

Елена Прошина

Мониторинговый комитет ОПЕК+ договорился сократить суточную добычу нефти на два миллиона баррелей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в организации.

Reuters: комитет ОПЕК+ договорился сократить добычу нефти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом собеседники агентства не уточнили сроки сокращения добычи нефти. Более детально данную меру намерены обсудить на полноформатной встрече министров ОПЕК+ уже сегодня, 5 октября, сразу после заседания мониторингового комитета в Вене.

На фоне новости о сокращении добычи нефти стоимость топлива марки Brent поднялась выше 93 долларов за баррель впервые с 21 сентября.

Ранее о планах ОПЕК+ объявить о сокращении добычи нефти на один-два баррелей в сутки или больше уже сообщал ряд западных изданий. По их данным, инициатором меры является Россия, позже ее поддержала Саудовская Аравия.

Рынки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители