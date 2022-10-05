Новак озвучил комфортную для России цену на нефть

«Наш бюджет сформирован при цене 70 долларов, и мы считаем, что это комфортная цена, которая на сегодняшний день может быть принята за основу. Но, безусловно, учитывая, что сегодня рынки достаточно волатильны и многое зависит в том числе и от курса рубля, который сегодня достаточно крепкий относительно тех параметров, которые ранее были для нашей нефтедобычи, для нашей экономики. Те параметры, которые заложены в прогнозе социально-экономического развития, наиболее оптимальны», – заявил Новак после заседания ОПЕК+ в Вене.