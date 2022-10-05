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1 час назад

Новак озвучил комфортную для России цену на нефть

Елена Прошина

Вице-премьер РФ Александр Новак назвал цену на нефть, которая является предпочтительной для России. Об этом сообщает ПРАЙМ.

Новак озвучил комфортную для России цену на нефть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Наш бюджет сформирован при цене 70 долларов, и мы считаем, что это комфортная цена, которая на сегодняшний день может быть принята за основу. Но, безусловно, учитывая, что сегодня рынки достаточно волатильны и многое зависит в том числе и от курса рубля, который сегодня достаточно крепкий относительно тех параметров, которые ранее были для нашей нефтедобычи, для нашей экономики. Те параметры, которые заложены в прогнозе социально-экономического развития, наиболее оптимальны», – заявил Новак после заседания ОПЕК+ в Вене.

Ранее Александр Новак и Сергей Меликов обсудили вопросы развития топливно-энергетического комплекса Дагестана.

Рынки,Сергей Меликов,Александр Новак,
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