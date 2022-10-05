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34 минуты назад

В TotalEnergies назвали введение потолка цен на нефть из РФ «плохой идеей»

Елена Прошина

Руководитель французской энергокомпании TotalEnergies Патрик Пуянне заявил, что введение потолка цена на нефть из России является «плохой идеей». Его слова приводит Bloomberg.

В TotalEnergies высказались о введении потолка цен на нефть из России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я думаю, что на самом деле это плохая идея», — сказал Пуянне.

По его мнению, данная мера лишь «вернет лидерство президенту России Владимиру Путину», поскольку приведет к росту цен на нефть на мировых рынках.

Ранее Евросоюз согласовал восьмой пакет антироссийских санкций. В него, в частности, включили введение потолка цен на нефть РФ. Обсуждение новых ограничений состоится 6 и 7 октября в Праге.

Рынки,Владимир Путин,ЕС,
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