В TotalEnergies высказались о введении потолка цен на нефть из России

Руководитель французской энергокомпании TotalEnergies Патрик Пуянне заявил, что введение потолка цена на нефть из России является «плохой идеей». Его слова приводит Bloomberg.

«Я думаю, что на самом деле это плохая идея», — сказал Пуянне.

По его мнению, данная мера лишь «вернет лидерство президенту России Владимиру Путину», поскольку приведет к росту цен на нефть на мировых рынках.