Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+13° в 
USD 59.40EUR 58.06
Войти в почту
1 час назад

Цена на алюминий выросла

Лера Букина

Цена алюминия повысилась на 2%, до отметки в

Цены на алюминий выросли
Фото: РИА НовостиРИА Новости

$2 400 за тонну, следует из данных торгов на Лондонской бирже металлов (LME).

Это произошло впервые с конца августа. Такая картина наблюдалась в 9:23 мск. Чуть позже (9:27) рост алюминиевых котировок замедлился. Он составил 1,9%. Так, стоимость была на уровне $2 397 за тонну.

В конце сентября агентство Bloomberg сообщило о планах Лондонской биржи металлов рассмотреть запрет новых поставок российского металла на свои склады.

В начале сентября данное агентство также сообщало об отсутствии у американской компании Novelis - крупнейшего производителя алюминиевого проката – планов приобретать российский алюминий для своих заводов в Европе.

Летом власти США приняли решение ввести повышенный 35-процентный тариф на перечень из 570 российских товарных позиций. В нем оказалась алюминиевая продукция.

Рынки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители