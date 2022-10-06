Цены на алюминий выросли

Цена алюминия повысилась на 2%, до отметки в

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$2 400 за тонну, следует из данных торгов на Лондонской бирже металлов (LME).

Это произошло впервые с конца августа. Такая картина наблюдалась в 9:23 мск. Чуть позже (9:27) рост алюминиевых котировок замедлился. Он составил 1,9%. Так, стоимость была на уровне $2 397 за тонну.

В конце сентября агентство Bloomberg сообщило о планах Лондонской биржи металлов рассмотреть запрет новых поставок российского металла на свои склады.

В начале сентября данное агентство также сообщало об отсутствии у американской компании Novelis - крупнейшего производителя алюминиевого проката – планов приобретать российский алюминий для своих заводов в Европе.