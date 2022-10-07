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50 минут назад

Назван момент, когда рубль снова начнет слабеть

Елена Прошина

После минимальных значений в последний день сентября, в начале октября основные мировые валюты перешли к укреплению по отношению к российской национальной валюте, избавившись от давления двух факторов, сообщает «Прайм» со ссылкой на финансового аналитика Богдана Зварича.

Назван момент, когда рубль снова начнет слабеть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о повышении спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров перед пиком налоговых выплат, что увеличило предложения валюты на рынке. Кроме того, инвесторы опасались ограничительных мер со стороны американских властей и Европы, которые могли бы вызвать сложности с торговлей евро и долларом на бирже и ограничить возможности конвертации этих валют в рубли или валюты дружественных стран.

Эксперт указал, что в последние дни наблюдается восстановление на фоне спада предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, а также снижение рисков ограничений, способных повлиять на биржевую торговлю долларами и евро. Это позволило паре доллар/рубль «отбить» часть сентябрьских потерь и закрепиться выше 60 рублей.

Аналитик считает, что до конца следующей недели давление на российскую национальную валюту может сохраниться, а евро и доллар перейдут к росту. Зварич отметил, что в ближайшие полторы недели не исключено закрепление долларе выше 60 рублей в район диапазона 60 — 65 рублей.

Рынки,Богдан Зварич,
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