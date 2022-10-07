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1 час назад

Макрон выступил с призывом после ЧП на "Северных потоках"

Елена Прошина

Страны Евросоюза должны усилить защиту объектов инфраструктуры после произошедших на «Северных потоках» диверсий. Об этом по итогам саммита ЕС в Праге заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС.

Макрон выступил с призывом после ЧП на "Северных потоках"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он отметил, что расследование по поводу ЧП на российских газопроводах до сих пор продолжается, но можно точно сказать, что «речь идет об организованных диверсиях». Однако, по словам Макрона, «сложно указать на стоящий за этим источник».

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«Мы должны усилить возможности защиты объектов инфраструктуры», — подчеркнул он.

Напомним, что об утечках на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» стало известно 26 сентября. Инциденты произошли в водах Дании недалеко от острова Борнхольма. В Европе, США и России назвали произошедшее диверсией, однако виновник до сих пор остается неизвестен.

Рынки,Эммануэль Макрон,ЕС,
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