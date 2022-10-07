Макрон выступил с призывом после ЧП на "Северных потоках"

Страны Евросоюза должны усилить защиту объектов инфраструктуры после произошедших на «Северных потоках» диверсий. Об этом по итогам саммита ЕС в Праге заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС.

Он отметил, что расследование по поводу ЧП на российских газопроводах до сих пор продолжается, но можно точно сказать, что «речь идет об организованных диверсиях». Однако, по словам Макрона, «сложно указать на стоящий за этим источник».

«Мы должны усилить возможности защиты объектов инфраструктуры», — подчеркнул он.