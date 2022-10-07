Цены на газ в Европе рухнули на 14% за день

Стоимость ноябрьских фьючерсов на газ на хабе TTF в Европе упала ниже 1550 долларов за тысячу кубометров впервые с 21 июля. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

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На закрытии торгов 7 октября цены на газ в Европе достигли 1546,5 долларов за тысячу кубометров. Таким образом стоимость топлива в ЕС за сутки рухнула на 14%.

По мнению экспертов, снижение цены на газ в Европе произошло на фоне приближения запасов ПХГ в странах ЕС к максимуму — 90%. Больше всего топлива сейчас у Хорватии, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Испании и Швеции.