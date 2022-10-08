Турция выступила за продление зерновой сделки

"Наша страна выступает за продление договоренности по зерну. Этот вопрос был поднят Анкарой перед Киевом, на это получен позитивный ответ. Теперь мы обсуждаем тему и с российской стороной. У Москвы имеется определенная обеспокоенность относительно поставок российской продукции, в том числе удобрений. РФ заключила договор с ООН и пытается решить вопрос", - приводит слова Калына Anadolu.