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2 часа назад

В Анкаре заявили, что Турция выступает за продление зерновой сделки

ТАСС

Турция выступает за продление действия продовольственной сделки, заключенной в июле в Стамбуле. Украина относится к этому позитивно, вопрос обсуждается с Россией, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Турция выступила за продление зерновой сделки
Фото: ТАССТАСС

"Наша страна выступает за продление договоренности по зерну. Этот вопрос был поднят Анкарой перед Киевом, на это получен позитивный ответ. Теперь мы обсуждаем тему и с российской стороной. У Москвы имеется определенная обеспокоенность относительно поставок российской продукции, в том числе удобрений. РФ заключила договор с ООН и пытается решить вопрос", - приводит слова Калына Anadolu.

Власти Турции ранее сообщали, что с 1 августа, когда была начата реализация "продуктовой сделки", из портов Украины вывезено свыше 6,2 млн тонн сельхозпродукции.

22 июля в Стамбуле был подписан пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву черноморских портов. Созданный Россией, Турцией, Украиной и ООН Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле предназначен для досмотра судов с зерном с целью не допустить контрабанды оружия и исключить провокации.

Рынки,Ибрагим Калын,ООН,
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