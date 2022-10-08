В европейской стране нашли замену российскому газу

Запасов газа на Гронингенском месторождении в Нидерландах достаточно для того, чтобы этой зимой заместить большую часть голубого топлива из России. Об этом пишет Bloomberg.

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Отмечается, что добыча газа в регионе активно осуществляется с 1963 года. Тем не менее, на месторождении осталось около 450 млрд кубометров голубого топлива. Их ориентировочная стоимость составляет порядка $1 трлн.

Аналитики подсчитали, что технические мощности позволяют добывать ежегодно 50 млрд кубометров газа, что сопоставимо с поставками из РФ через ФРГ в прошлом году (46 млрд кубометров).

Таким образом, голландский газ вполне мог бы заменить этой зимой российский, уточняет автор статьи.

Вместо этого, власти Нидерландов продолжают консервацию месторождения. Их действия обусловлены тем, что активная разработка в Гронингене привела к землетрясениям и разрушению домов местного населения.