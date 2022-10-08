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52 минуты назад

Bloomberg: газ из Нидерландов позволит заместить российские поставки

Илья Родин

Запасов газа на Гронингенском месторождении в Нидерландах достаточно для того, чтобы этой зимой заместить большую часть голубого топлива из России. Об этом пишет Bloomberg.

В европейской стране нашли замену российскому газу
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что добыча газа в регионе активно осуществляется с 1963 года. Тем не менее, на месторождении осталось около 450 млрд кубометров голубого топлива. Их ориентировочная стоимость составляет порядка $1 трлн.

Аналитики подсчитали, что технические мощности позволяют добывать ежегодно 50 млрд кубометров газа, что сопоставимо с поставками из РФ через ФРГ в прошлом году (46 млрд кубометров).

Таким образом, голландский газ вполне мог бы заменить этой зимой российский, уточняет автор статьи.

Цены на газ в Европе рухнули на 14% за день

Вместо этого, власти Нидерландов продолжают консервацию месторождения. Их действия обусловлены тем, что активная разработка в Гронингене привела к землетрясениям и разрушению домов местного населения.

Обозреватель полагает все же, что дефицит газа в ЕС может заставить правительство Нидерландов пойти на возобновление добычи, несмотря на протесты жителей региона.

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