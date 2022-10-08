Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+16° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
43 минуты назад

В Крыму не зафиксировали массового серьезного повышения цен на товары после ЧП на мосту

ТАСС

Большого количества случаев сильного завышения цен из-за ситуации с Крымским мостом в Крыму не зафиксировано, сообщили в субботу власти региона.

Аксенов оценил ситуацию с ценами на товары в Крыму
Фото: ТАССТАСС

"По повышению цен пока ситуация нормальная. Прокуратура тоже активно включилась в процесс мониторинга. Запасов продовольствия, топлива более чем достаточно, и Крыму в этом плане ничего не угрожает", - сказал журналистам в субботу глава Крыма Сергей Аксенов.

Он подчеркнул, что угрозы перебоев в части поставок в Крым не предвидится, помимо Крымского моста для региона сейчас имеется логистический коридор через новые субъекты страны - Северную Таврию и Донбасс.

Путин подписал связанный с Керченским проливом указ

Как пояснили ТАСС в его пресс-службе, случаи завышения цен выявляются, но ситуация носит локальный характер. "По всем случаям, которые выявили, информация проверяется. Отдельные недобросовестные предприниматели воспользовались ситуацией. Дополнительно глава запросил поддержку прокуратуры", - уточнил собеседник.

Рынки,Сергей Аксенов,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители