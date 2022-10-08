Аксенов оценил ситуацию с ценами на товары в Крыму

Большого количества случаев сильного завышения цен из-за ситуации с Крымским мостом в Крыму не зафиксировано, сообщили в субботу власти региона.
"По повышению цен пока ситуация нормальная. Прокуратура тоже активно включилась в процесс мониторинга. Запасов продовольствия, топлива более чем достаточно, и Крыму в этом плане ничего не угрожает", - сказал журналистам в субботу глава Крыма Сергей Аксенов.
Он подчеркнул, что угрозы перебоев в части поставок в Крым не предвидится, помимо Крымского моста для региона сейчас имеется логистический коридор через новые субъекты страны - Северную Таврию и Донбасс.
Как пояснили ТАСС в его пресс-службе, случаи завышения цен выявляются, но ситуация носит локальный характер. "По всем случаям, которые выявили, информация проверяется. Отдельные недобросовестные предприниматели воспользовались ситуацией. Дополнительно глава запросил поддержку прокуратуры", - уточнил собеседник.