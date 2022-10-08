Аксенов оценил ситуацию с ценами на товары в Крыму

"По повышению цен пока ситуация нормальная. Прокуратура тоже активно включилась в процесс мониторинга. Запасов продовольствия, топлива более чем достаточно, и Крыму в этом плане ничего не угрожает", - сказал журналистам в субботу глава Крыма Сергей Аксенов.