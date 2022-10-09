"Риски для США": решении ОПЕК+ по нефти сочли провалом Байдена

Решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки с ноября стало провалом внешней политики президента США Джо Байдена, пишет The Washington Post. По мнению редакции издания, этот шаг организации является «ударом» не только по Вашингтону, но и по ряду американских союзников.

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«Ситуация требует хладнокровного краткосрочного реагирования, за которым следует разумная долгосрочная стратегия. Политическая суть решения — крен Саудовской Аравии и других стран Персидского залива в пользу России, которая разделяет их заинтересованность в повышении цен на нефть. Этот шаг не только создаст экономические риски для США и Европы, но и затруднит им реализацию запланированного ограничения цен на экспорт российской нефти в декабре», — говорится в тексте.

Как отмечает WP, решение ОПЕК+ свидетельствует о том, насколько безуспешной была попытка Байдена наладить отношения с Саудовской Аравией в начале 2022 года. Кроме того, в редакционной колонке издания указывается, что президент США не только не смог добиться от Эр-Рияда увеличения добычи нефти, но и столкнулся с ростом враждебности со стороны наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда.