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23 минуты назад

WP назвала провалом Байдена решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Газета.Ru

Решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки с ноября стало провалом внешней политики президента США Джо Байдена, пишет The Washington Post. По мнению редакции издания, этот шаг организации является «ударом» не только по Вашингтону, но и по ряду американских союзников.

"Риски для США": решении ОПЕК+ по нефти сочли провалом Байдена
Фото: ReutersReuters

«Ситуация требует хладнокровного краткосрочного реагирования, за которым следует разумная долгосрочная стратегия. Политическая суть решения — крен Саудовской Аравии и других стран Персидского залива в пользу России, которая разделяет их заинтересованность в повышении цен на нефть. Этот шаг не только создаст экономические риски для США и Европы, но и затруднит им реализацию запланированного ограничения цен на экспорт российской нефти в декабре», — говорится в тексте.

Как отмечает WP, решение ОПЕК+ свидетельствует о том, насколько безуспешной была попытка Байдена наладить отношения с Саудовской Аравией в начале 2022 года. Кроме того, в редакционной колонке издания указывается, что президент США не только не смог добиться от Эр-Рияда увеличения добычи нефти, но и столкнулся с ростом враждебности со стороны наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда.

ОПЕК+ раскрыла подробности резкого сокращения добычи нефти

«Для всего мира это выглядит как попытка наследного принца повлиять на внутреннюю политику США, в интересах [Республиканской] партии бывшего президента Дональда Трампа, с которой у него были теплые отношения», — подчеркивается в материале.

Рынки,Джозеф Байден,Дональд Трамп,
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