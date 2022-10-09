Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+6° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
51 минуту назад

WP: Решение ОПЕК+ стало провалом Байдена

Майк Габриелян

Решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки стало провалом внешней политики президента США Джо Байдена. Мощный удар нанесен не только по Вашингтону, но и по американским союзникам. Так считает газета The Washington Post.

Издание пишет, что решение ОПЕК+ подтверждает, насколько были «безуспешны попытки г-на Байдена в начале этого года наладить отношения с фактическим правителем Саудовской Аравии, наследным принцем Мухаммедом бин Салманом».

Враждебность саудовского правителя по отношению к Байдену – это месть за то, что последний обвинил его в убийстве журналиста Джамаля Хашогги и других нарушениях прав человека, которые «сделали Саудовскую Аравию достойной статуса изгоя».

«Объявленный всего за месяц до решающих промежуточных выборов, на которых республиканцы обвиняют г-на Байдена в высоких ценах на газ в США, наследный принц фактически объединяется с президентом России Владимиром Путиным, чтобы снова поднять нефтяные цены», - пишет издание.

По мнению журналистов, Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива сделали крен в пользу России, и решили повысить цены на нефть. Это создаст экономические риски для США и Европы, и затруднит им введение потолка цен на российскую нефть.

ОПЕК+ раскрыла подробности резкого сокращения добычи нефти

Ранее в Белом доме заявили, что ОПЕК+ встала на сторону России, когда в среду на очной встрече в Вене приняла решение о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки с ноября.

Рынки,Джозеф Байден,Владимир Путин,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители