WP: Решение ОПЕК+ стало провалом Байдена

Решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки стало провалом внешней политики президента США Джо Байдена. Мощный удар нанесен не только по Вашингтону, но и по американским союзникам. Так считает газета The Washington Post.

Издание пишет, что решение ОПЕК+ подтверждает, насколько были «безуспешны попытки г-на Байдена в начале этого года наладить отношения с фактическим правителем Саудовской Аравии, наследным принцем Мухаммедом бин Салманом».

Враждебность саудовского правителя по отношению к Байдену – это месть за то, что последний обвинил его в убийстве журналиста Джамаля Хашогги и других нарушениях прав человека, которые «сделали Саудовскую Аравию достойной статуса изгоя».

«Объявленный всего за месяц до решающих промежуточных выборов, на которых республиканцы обвиняют г-на Байдена в высоких ценах на газ в США, наследный принц фактически объединяется с президентом России Владимиром Путиным, чтобы снова поднять нефтяные цены», - пишет издание.

По мнению журналистов, Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива сделали крен в пользу России, и решили повысить цены на нефть. Это создаст экономические риски для США и Европы, и затруднит им введение потолка цен на российскую нефть.