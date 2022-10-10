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1 час назад

Российский рынок акций открылся падением ведущих биржевых индексов

ТАССиещё 1

Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже демонстрирует падение основных биржевых индексов, свидетельствуют данные торгов. По данным на 10:02 мск, индекс Мосбиржи замедлил снижение до 7,68% и составил 1 795,38 пункта, долларовый индекс РТС находился на уровне 917,29 пункта (-8,73%).

Российский рынок акций открылся падением ведущих биржевых индексов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На открытии торгов индекс Мосбиржи опускался на 8,28% - до 1 783,66 пункта, индекс РТС - на 9,23%, до 912,31 пункта.

По данным на 10:02 мск, курс доллара рос на 1,18%, до 61,72 руб., а евро - на 0,73%, до 60,33 руб.

Рынки,Московская биржа,
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