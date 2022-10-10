Курс доллара подрос

К 8:56 мск курс американской валюты поднялся до 61,65 рубля, показав рост на 65 копеек. Минутами ранее он повысился до 62 рублей. Курс европейской валюты подскочил на 47 копеек, до 60,37 рубля.

В пятницу, 7 октября, рубль упал к доллару и евро. Кроме того, он ослаб за неделю. Но к закрытию торгов российской валюте удалось отойти от внутридневного минимального значения. По состоянию на 19.00 мск (к закрытию) доллар повысился до 61 рубля, евро — до 59,9 рубля. Американская валюта в моменте обновила максимум с 21 сентября. Она выросла до 61,7 рубля, евро – до 61,645 рубля. «Американец» за неделю повысился на 2,55 рубля, «европеец» – на 3,2 рубля.