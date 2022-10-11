Нефть подешевела из-за опасения рецессии

Мировые цены на нефть после существенного роста, произошедшего на прошлой неделе, снизились, поскольку трейдеры опасаются возможности возникновения рецессии.

Цена декабрьских фьючерсов марки Brent на 8.14 снизилась на 0,43%, достигнув 95,78 доллара за баррель, а ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,57%, составив 90,61 доллара, свидетельствуют данные торгов.

За прошлую неделю нефть Brent подорожала на 11,3%, а WTI – на 16,5% на ожиданиях по снижению предложения, поскольку ОПЕК+ приняла решение сократить с ноября добычу на 2 млн баррелей в сутки, передает РИА «Новости».

Между тем во вторник стоимость нефти в рамках коррекции начала снижаться. Инвесторы опасаются, что действия мировых регуляторов могут вызвать снижение экономической активности и послужить началом мировой рецессии, а это в свою очередь снизит спрос на нефть.