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1 час назад

Нефть подешевела из-за опасения рецессии

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Мировые цены на нефть после существенного роста, произошедшего на прошлой неделе, снизились, поскольку трейдеры опасаются возможности возникновения рецессии.

Нефть подешевела из-за опасения рецессии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Цена декабрьских фьючерсов марки Brent на 8.14 снизилась на 0,43%, достигнув 95,78 доллара за баррель, а ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,57%, составив 90,61 доллара, свидетельствуют данные торгов.

За прошлую неделю нефть Brent подорожала на 11,3%, а WTI – на 16,5% на ожиданиях по снижению предложения, поскольку ОПЕК+ приняла решение сократить с ноября добычу на 2 млн баррелей в сутки, передает РИА «Новости».

Между тем во вторник стоимость нефти в рамках коррекции начала снижаться. Инвесторы опасаются, что действия мировых регуляторов могут вызвать снижение экономической активности и послужить началом мировой рецессии, а это в свою очередь снизит спрос на нефть.

Мировые центробанки для борьбы с повышенной инфляцией начали проводить жесткую монетарную политику. В частности, Федеральная резервная система США и Европейский центральный банк повысили базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов, а Банк Англии – на 50 базисных пунктов.

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