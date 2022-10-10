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25 минут назад

Доллар взлетел выше 63 рублей

Лера Букина

В понедельник, 10 октября, рубль снижается к основным иностранным валютам. Доллар в моменте превысил 63 рубля впервые с 7 июля, следует из данных торгов на Московской бирже.

Доллар взлетел выше 63 рублей
Фото: ТАССТАСС

По состоянию на 10.58 мск курс американской валюты повышался на 1,4 рубля, до 62,4 рубля, европейской валюты — на 97 копеек, до 60,87 рубля. Минутами ранее доллар подскочил до 63,095 рубля.

Сегодня сильное снижение претерпели акции «Газпрома». На открытии торгов они снизились на 25,29%, до 150,46 руб. Биржей был объявлен дискретный аукцион по акциям компании.

Ранее биржевой курс доллара впервые за два месяца упал ниже 59 рублей. Такая динамика наблюдалась после того, как в России объявили частичную мобилизацию. Курс евро также продемонстрировал минимальные значения впервые за два месяца.

Аналитики уверены в том, что из-за ситуации с санкциями некоторые инвесторы начали продавать валюту недружественных стран (доллар, евро и т. д.). Они, вероятно, опасаются ее заморозки.

Рынки,Газпром,Московская биржа,
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