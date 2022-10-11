Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+20° в 
USD 63.68EUR 62.35
Войти в почту
1 час назад

Россиянам рассказали о рисках сбережения средств в юанях

Lenta.ruиещё 3

Объемы торгов юанем продолжают увеличиваться из-за вероятности блокировки активов в более привычных валютах — долларах, евро, швейцарских франках и британских фунтах. Но есть риски сбережения средств в китайской валюте, заявили опрошенные ТАСС эксперты.

Россиянам рассказали о рисках сбережения средств в юанях
Фото: ТАССТАСС

Аналитики указывают на замедление китайской экономики, из-за чего с марта 2022 года юань потерял более 10 процентов к доллару, достигнув минимальных с начала 2008 года уровней. Кроме того, юань не совсем свободно конвертируемая валюта: на мировом рынке торговля им находится под контролем китайских властей.

«Курс юаня может быть очень волатильным, что связано с сильной зависимостью экономики КНР от экспорта. Поэтому сильное укрепление свое валюты Китаю невыгодно», — рассказал директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «УК АУК Альфа-Капитал» ВладВладимир Брагин.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин считает, что основную часть долгосрочных сбережений лучше пока держать в безналичном гонконгском долларе или наличном долларе США. Также можно постепенно наращивать вложения в золото через покупку спотовых контрактов на Московской бирже или физических слитков, добавил он.

Ранее стало известно, что около 10 процентов опрошенных россиян планируют хранить сбережения в китайской валюте.

Рынки,Дмитрий Бабин,Владимир Брагин,УК Альфа-Капитал,Московская биржа,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители