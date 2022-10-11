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1 час назад

The Hill: повышение ключевой ставки может привести к рецессии в США

Газета.Ruиещё 1

Советник немецкой страховой компании Allianz Мохамед Али Эль-Эриан в интервью изданию The Hill заявил об ошибке Федеральной резервной системы страны, которая может привести к рецессии. По словам аналитика, регулятор во время не отреагировал на инфляцию, посчитав ее временной.

The Hill: повышение ключевой ставки может привести к рецессии в США
Фото: Sue Ogrocki/APSue Ogrocki/AP

Также он негативно высказался о повышении ключевой ставки в сентябре на 75 базисных пунктов — до уровня 3-3,25% годовых "Я боюсь, что мы рискуем с очень высокой вероятностью столкнуться с разрушительной рецессией", - пояснил Эль-Эриан. Ранее президент США Джо Байден заявил на заводе Volvo Group в штате Мэриленд, что цены на бензин в Соединенных Штатах Америки растут из-за действий России и Саудовской Аравии.

Он обратил внимание на то, что американская администрация прилагает усилия для увеличения рабочих мест в США, привлечения инвестиций и борьбу с инфляцией.

Рынки,Джозеф Байден,СК "Альянс",ФРС,
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