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2 часа назад

В Европе обрушились цены на газ

Лера Букина

Стоимость газа в Европе упала ниже отметки в 1 500 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

В Европе обрушились цены на газ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Данная картина наблюдается впервые с конца июня. Суммарное падение цен на газ с открытия биржи оценивается в 6,5%.

На хабе TTF в Нидерландах стоимость ноябрьского фьючерса падала до 1 468 долларов за одну тысячу кубометров.

В частности, снижение цены газа обусловлено заполнением европейских газовых хранилищ более чем на 90%. Больше всего запаслись газом Хорватия, Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Польша, Испания и Швеция.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что из-за решения ограничить поставки газа в РФ Европу ждут серьезные проблемы.

Рынки,Реджеп Эрдоган,
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