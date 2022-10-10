В Европе обрушились цены на газ

Стоимость газа в Европе упала ниже отметки в 1 500 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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Данная картина наблюдается впервые с конца июня. Суммарное падение цен на газ с открытия биржи оценивается в 6,5%.

На хабе TTF в Нидерландах стоимость ноябрьского фьючерса падала до 1 468 долларов за одну тысячу кубометров.

В частности, снижение цены газа обусловлено заполнением европейских газовых хранилищ более чем на 90%. Больше всего запаслись газом Хорватия, Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Польша, Испания и Швеция.