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1 час назад

Экспорт угля из России упал на 8,6% за первые семь месяцев 2022 года

Газета.Ruиещё 2

Объем экспорта российского угля за рубеж снизился на 8,6% с января по июль 2022 года. Однако сокращение поставок во многом компенсировало увеличение использования угля на внутреннем рынке, написал вице-премьер Александр Новак в статье для журнала «Энергетическая политика».

Экспорт угля из России упал на 8,6% за первые семь месяцев 2022 года
Фото: Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

«За первые семь месяцев 2022 г. уровень добычи снизился на 0,9 %. Падение экспорта на 8,6 % за аналогичный период было в значительной степени компенсировано повышенным спросом на внутреннем рынке, который с начала года вырос на 6,8 % год к году, достигнув уровня 99,5 млн тонн», — написал Новак.

По его словам, рост был обусловлен увеличением потребления электроэнергии на 14,4% из-за маловодности сибирских рек. Этот баланс привел к большей устойчивости угольной отрасти России на фоне действия международных сырьевых санкций, включая эмбарго Евросоюза.

10 октября вице-премьер России Александр Новак заявил о планах страны перенаправить около 25 млн тонн угля с европейских энергетических рынков на азиатские площадки. Переориентирование сырьевых поставок станет возможным из-за увеличения пропускной способности Восточного полигона к 2030 году до 216 млн тонн.

Рынки,Александр Новак,ЕС,
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