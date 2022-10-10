Экспорт угля из России упал на 8,6% за первые семь месяцев 2022 года

«За первые семь месяцев 2022 г. уровень добычи снизился на 0,9 %. Падение экспорта на 8,6 % за аналогичный период было в значительной степени компенсировано повышенным спросом на внутреннем рынке, который с начала года вырос на 6,8 % год к году, достигнув уровня 99,5 млн тонн», — написал Новак.