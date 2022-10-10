Пшеница взлетела в цене взрывов на Украине

Фьючерсы на пшеницу с поставкой в декабре повысились до $9,23 за бушель. Так, рост составил более чем 4,8%, следует из данных торгов на Чикагской товарной бирже по состоянию на 13:48 мск.

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Данное увеличение стало наиболее значимым в этом месяце. С начала года стоимость пшеницы поднялась на 19%, а за последние 12 месяцев — более чем на 25%.

Пшеница начала дорожать в связи с геополитической напряженностью. Напомним, что 10 октября Минобороны России нанесло удары по объектам в Киеве и других крупных городах Украины.

Как сообщило агентство Bloomberg, эскалация ситуации может угрожать экспорту зерна с Украины по Черному морю. По мнению экспертов, соглашение об экспорте зерна с Украины могут не продлить. Оно прекращает действовать приблизительно через месяц.