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55 минут назад

Пшеница взлетела в цене взрывов на Украине

Лера Букина

Фьючерсы на пшеницу с поставкой в декабре повысились до $9,23 за бушель. Так, рост составил более чем 4,8%, следует из данных торгов на Чикагской товарной бирже по состоянию на 13:48 мск.

Пшеница взлетела в цене взрывов на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Данное увеличение стало наиболее значимым в этом месяце. С начала года стоимость пшеницы поднялась на 19%, а за последние 12 месяцев — более чем на 25%.

Пшеница начала дорожать в связи с геополитической напряженностью. Напомним, что 10 октября Минобороны России нанесло удары по объектам в Киеве и других крупных городах Украины.

Как сообщило агентство Bloomberg, эскалация ситуации может угрожать экспорту зерна с Украины по Черному морю. По мнению экспертов, соглашение об экспорте зерна с Украины могут не продлить. Оно прекращает действовать приблизительно через месяц.

В конце сентября заявил президент РФ Владимир Путин сообщал, что общий сбор зерна в России в 2022 году может достигнуть отметки в 150 млн т.

Рынки,Владимир Путин,Минобороны России,
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