Сложность майнинга достигла рекордного максимума

10 октября сложность добычи криптовалют достигла исторического максимума. Показатель в один момент поднялся аж на 13,5% и достиг цифры в 35,61 трлн хэшей на один биткойн. Это крупнейшее увеличение сложности по добыче криптовалют с мая 2021 года.

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Как отмечают эксперты, это очередное плохая новость для майнеров, ведь теперь их выручка упадёт ещё ниже, чем раньше. И это с учётом того, что в последние месяцы криптовалюты дешевеют практически еженедельно.