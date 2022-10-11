Европе предрекли проблемы с запасами газа к концу 2023 года

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол в интервью газете La Repubblica заявил, что страны Европейского союза (ЕС) могут пережить грядущую зиму без серьезных перебоев в поставках и отключений электричества благодаря заполненности хранилищ. При этом, по его словам, не исключены возможные проблемы с запасами газа к концу 2023 года.
Бирол отметил что к февралю следующего года заполненность хранилищ может снизиться с 90 процентов до 25-20. Он отметил, что в 2022 году газ, по-прежнему поступающий из России, также способствовал увеличению запасов. «Кроме того, Китай, который является крупнейшим импортером сжиженного газа, в 2022 году купил меньше, чем ожидалось, поскольку в его экономике произошел спад», — отметил он.
Глава МЭА добавил, что в отсутствие значительных и неожиданных перебоев с поставками страны Европы должны пережить февраль или март, используя запасы, объемы которых достигли примерно 90 процентов.
По его словам, решение о введении потолка цен на электроэнергию требует большого внимания к динамике цен. Бирол считает, что, с одной стороны, необходимо сохранять их на низком уровне для защиты потребителей и компании, с другой — они не могут быть слишком низкими, так как ЕС может перестать быть конкурентоспособным покупателем сжиженного природного газа на международных рынках.
Ранее Международное энергетическое агентство предрекло беспрецедентный энергокризис Европе предстоящей зимой. По данным МЭА, сокращения потребления газа на 10 процентов, как это сделали уже многие европейские государства, недостаточно. Страны будут вынуждены сократить использование топлива еще на 13 процентов.