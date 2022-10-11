Европе предрекли проблемы с запасами газа к концу 2023 года

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол в интервью газете La Repubblica заявил, что страны Европейского союза (ЕС) могут пережить грядущую зиму без серьезных перебоев в поставках и отключений электричества благодаря заполненности хранилищ. При этом, по его словам, не исключены возможные проблемы с запасами газа к концу 2023 года.

Бирол отметил что к февралю следующего года заполненность хранилищ может снизиться с 90 процентов до 25-20. Он отметил, что в 2022 году газ, по-прежнему поступающий из России, также способствовал увеличению запасов. «Кроме того, Китай, который является крупнейшим импортером сжиженного газа, в 2022 году купил меньше, чем ожидалось, поскольку в его экономике произошел спад», — отметил он.

Глава МЭА добавил, что в отсутствие значительных и неожиданных перебоев с поставками страны Европы должны пережить февраль или март, используя запасы, объемы которых достигли примерно 90 процентов.

По его словам, решение о введении потолка цен на электроэнергию требует большого внимания к динамике цен. Бирол считает, что, с одной стороны, необходимо сохранять их на низком уровне для защиты потребителей и компании, с другой — они не могут быть слишком низкими, так как ЕС может перестать быть конкурентоспособным покупателем сжиженного природного газа на международных рынках.