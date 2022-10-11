Грузовики из Европы перестали пускать в Россию

С 10 октября грузовики из Евросоюза, Великобритании, Северной Ирландии, Норвегии и Украины за рядом исключений не могут заезжать на территорию России. Чтобы доставить товар, им нужно перед границей передавать грузы российским перевозчикам. Участники рынка по-разному оценивают нововведение. Но в одном они сходятся: цена из-за перецепки грузов на границе сильно не вырастет.

Фото: EPA EPA

Запрет на въезд европейских фур будет действовать до 31 декабря 2022 года, он распространяется на двусторонние, транзитные перевозки, а также на перевозки с территории или на территорию третьего государства. При этом европейские грузовые автомобили все еще могут заезжать в Калининградскую область: на нее ограничения не распространяются.

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Также в правительстве составили список из 58 категорий товаров, которые европейские фуры по-прежнему могут ввозить в Россию. Среди товаров - скоропортящиеся продукты, алкоголь, табак, бытовая химия, контрацептивы, ядерные реакторы, бумага, музыкальные инструменты и так далее.

Этот список слишком большой, считают участники рынка. Они подчеркивают, что многие товары из списка легко переживут перецепку на границе и не пострадают.

"Фуры, которые перевозят лекарства и скоропортящиеся товары, которым требуется определенный температурный режим, имеют автономное оборудование для поддержки нужной температуры", - говорит президент ассоциации "Грузавтотранс" Владимир Матягин.

Когда перевозчик останавливается на отдых, температура поддерживается за счет автономной установки. Значит, при перецепке, которая длится, по словам Матягина, 15-20 минут, эти товары спокойно лежат и с ними ничего не случится.

Итоговый список составлен с учетом пожеланий иностранных корпораций, которые лоббировали свои интересы, считает представитель автоперевозчиков.

"У нас уже есть практика: на границе передаются запчасти. Российский перевозчик везет их от границы до завода. И всех все устраивает: и российских перевозчиков, и иностранных. Все работают, санкции двусторонние работают", - отмечает он.

По мнению ряда экспертов транспортной отрасли, тарифы на перевозку даже могут снизиться. Цена услуг иностранных перевозчиков после того, как они перестали заезжать в Россию, выросла в четыре-пять раз. Мы уже сейчас оплачиваем стоимость этой продукции с очень серьезным подорожанием на логистику, добавляет Матягин. Когда товар начнут перегружать на границе, никаких дополнительных затрат не будет, наоборот, будет снижение стоимости. Потому что уровень цен на услуги российских перевозчиков заметно ниже по сравнению с европейскими расценками, подчеркивает Матягин.

То же самое рассказывает Дмитрий Аржаных, соучредитель Группы компаний "СЛК" (Сервисная логистическая компания). По его словам, новый запрет на проезд иностранных фур по России не повысил цены на товары. Он никак сильно не повлиял на наш рынок и перевозчиков, потому что все уже были готовы. Еще когда работали только антироссийские санкции и грузы перецеплялись в Беларуси, механизм с перецепкой грузов наладили. Сейчас ничего страшного не происходит, ставки резко не растут, перецепка работает по тому же механизму с перегрузкой в Беларуси товаров на российские фуры. Никаких сбоев при транспортировке нет, рассказывает Аржаных.

Еще до прибытия в Россию иностранный товар неоднократно перегружается в ходе логистической цепочки: от склада иностранного производителя или зарубежного морского порта, проходя через разгрузки /погрузки на промежуточных терминалах и таможенных складах в Европе, отмечают в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП). Еще одна грузовая операция на границе РФ не окажет существенного влияния, считают в организации.

Механизм с перецепкой грузов достаточно прост. У тягача, который везет полуприцеп, всегда есть рычаг. Если на него нажать, полуприцеп, который обычно возит грузы, отцепляется и ставится на лапы. Подъезжает другой тягач, и полуприцеп поднимается на лапах к нему. Процедура эта очень короткая: занимает около 20 минут. Если палеты из прицепов и приходится перегружать, они хорошо упакованы, поэтому утеря товара произойти не может. В среднем погрузчику нужно 24 раза снять палеты и перегрузить их в другой прицеп. Длительность такой перегрузки увеличится до одного часа, что тоже не критично.

Изначально, когда правительство предложило ограничить въезд иностранных грузовиков на территорию РФ, собеседники "РГ" приветствовали инициативу.

"Это тот указ, который мы ожидали последние месяцы", - говорил тогда Владимир Матягин. Он пояснял, что такой шаг позволит поддержать российских перевозчиков, потерявших работу из-за санкций, они смогут перевозить грузы по территории своей страны.