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1 час назад

Немецкий энергоконцерн взвинтит цены на газ для потребителей на треть

Lenta.ru

Крупный немецкий энергетический концерн EnBW повысит к 1 декабря стоимость газа для бытовых потребителей на 38 процентов из-за усиления кризиса. Об этом говорится на сайте компании.

Немецкий энергоконцерн взвинтит цены на газ для потребителей на треть
Фото: РИА Новости РИА Новости

Концерн взвинтит цены на треть из-за «сохраняющихся очень высоких затрат на закупки». Стоимость поднимется до 13,54 цента за киловатт-час. В стоимость новых тарифов также включат объем налога на добавленную стоимость (НДС), который составит семь процентов от итоговых цен на газ для конечных потребителей.

«Последнее изменение цен на газ было 1 июля 2022 года. Но даже с учетом цен, действующих с 1 декабря 2022 года, цена на газ в EnBW ниже текущего среднего рыночного показателя по основным поставкам газа», — отметили в EnBW.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявил, что текущий энергетический кризис не станет разрушительным. Германия способна благополучно пережить зиму без российского газа, уверен он. Шольц напомнил, что страна уже почти достигла цели по заполнению хранилищ на 95 процентов.

Рынки,Олаф Шольц,
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