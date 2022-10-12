Немецкий энергоконцерн взвинтит цены на газ для потребителей на треть

Крупный немецкий энергетический концерн EnBW повысит к 1 декабря стоимость газа для бытовых потребителей на 38 процентов из-за усиления кризиса. Об этом говорится на сайте компании.

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Концерн взвинтит цены на треть из-за «сохраняющихся очень высоких затрат на закупки». Стоимость поднимется до 13,54 цента за киловатт-час. В стоимость новых тарифов также включат объем налога на добавленную стоимость (НДС), который составит семь процентов от итоговых цен на газ для конечных потребителей.

«Последнее изменение цен на газ было 1 июля 2022 года. Но даже с учетом цен, действующих с 1 декабря 2022 года, цена на газ в EnBW ниже текущего среднего рыночного показателя по основным поставкам газа», — отметили в EnBW.