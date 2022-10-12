Экономист Григорьев предупредил о неизбежной девальвации всех валют мира

«Мировая валютная система сейчас находится в состоянии крайней нестабильности. Эта нестабильность является результатом длинной цепочки событий: в 1991—2000 годы произошла накачка глобальной экономики кредитными ресурсами, которые становились все доступнее; затем был кризис 2008 года, еще больше увеличивший объем глобального долга, пандемия коронавируса, обострившая проблемы в реальном секторе экономике; и, наконец, антироссийские санкции Запада создали ситуацию стратегической нестабильности в 2022 году», — пояснил эксперт, передает «Прайм».