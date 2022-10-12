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1 час назад

Экономист Григорьев предупредил о неизбежной девальвации всех валют мира

Ura.Ruиещё 1

Мировая валютная система подвергнется девальвации, из-за нее сильнее всего пострадают бедные страны. Об этом предупредил доцент Института мировой экономики и науки РУДН Владимир Григорьев.

Экономист Григорьев предупредил о неизбежной девальвации всех валют мира
Фото: Владимир Андреев © URA.RUВладимир Андреев © URA.RU

«Мировая валютная система сейчас находится в состоянии крайней нестабильности. Эта нестабильность является результатом длинной цепочки событий: в 1991—2000 годы произошла накачка глобальной экономики кредитными ресурсами, которые становились все доступнее; затем был кризис 2008 года, еще больше увеличивший объем глобального долга, пандемия коронавируса, обострившая проблемы в реальном секторе экономике; и, наконец, антироссийские санкции Запада создали ситуацию стратегической нестабильности в 2022 году», — пояснил эксперт, передает «Прайм».

По его словам, в конечном счете у большинства стран произошла разбалансировка бюджетов. Он отметил, что больше всего девальвация валют коснется бедных стран, в последнюю очередь это затронет Америку. Финансист добавил, что российская валюта «фактически выведена из ядра мировой финансовой системы».

В сентябре анонимные источники в кабмине предсказали, что Украину в 2023 году поджидают девальвация гривны, рост цен и инфляция более 30%. По расчетам Минэкономики, ВВП Украины в следующем году должно вырасти на 4,6%.

Рынки,Владимир Григорьев,РУДН,
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