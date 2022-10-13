Курс биткоина рухнул

Во время торгов в четверг, 13 октября, стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — потеряла 2 процента. Об этом свидетельствуют данные биржи Coingecko. В первой половине дня курс опускался до 18,6 тысячи долларов.

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При этом ведущие альткоины подешевели вслед за биткоином: за прошедшие сутки курс Ethereum опустился на 4,5 процента, до 1,24 тысячи долларов, цена BNB упала также на 4,5 процента, до 259 долларов, а Ripple показал снижение на 7,7 процента, до 0,45 доллара.

На момент публикации курс биткоина находился на уровне 18,7 тысячи долларов. Тем не менее от максимума, который был достигнут около года назад, потеряно более 70 процентов. Аналитики ожидали, что стоимость биткоина продолжит снижаться до 17 тысяч долларов за монету, и даже не исключали варианта, при котором курс упадет до отметки в 10 тысяч.