Байден оценил возможность рецессии в американской экономике

Президент США Джо Байден, оценивая в интервью CNN возможность рецессии в американской экономике, рассказал, что она возможна. При этом глава государства подчеркнул, что не ожидает ее наступления.

«Я не думаю, что будет рецессия. Если да, то это будет очень небольшая рецессия. То есть мы немного сдвинемся вниз», — заявил он.

При этом Байден подчеркнул, что несмотря на то, что он допускает возможность рецессии в стране, он считает, что она так и не произойдет.